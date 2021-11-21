"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави

"Барселона" одержала победу над "Эспаньолом" в матче 14-го тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 48-й минуте забил нидерландский форвард Мемфис Депай, реализовавший пенальти.
Этот матч стал первым для команды под руководством воспитанника клуба и его экс-капитана 41-летнего Хави, который две недели назад сменил на посту главного тренера уволенного Рональда Кумана.
Одержав победу, "Барселона" поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.