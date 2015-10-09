Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 09:05
 

"Барселона" объявила об уходе игрока сборной Испании

  Комментарии

"Барселона" объявила об уходе игрока сборной Испании ©Ориоль Ромеу, instagram.com/oriolromeu/

"Барселона" на своём официальном сайте сообщила о досрочном расторжении контракта с полузащитником Ориолем Ромеу. Соглашение 33-летнего испанца с клубом изначально было рассчитано до лета 2026 года.

Ромеу является воспитанником академии "блауграны", где он занимался с 2004 года. В 2011-м хавбек перебрался в "Челси", после чего выступал за "Саутгемптон" и "Жирону". Летом 2023 года игрок вернулся в "Барселону", однако закрепиться в основе не сумел. За прошедший сезон он провёл 39 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну голевую передачу.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ромеу оценивается в 1,2 млн евро.

