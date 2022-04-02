"Барселона" нашла в АПЛ защитника за 35 миллионов

Защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с "Барселоной", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, Кристенсен перейдет в каталонский клуб после окончания сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что "Барселона" предложила 25-летнему датскому защитнику контракт, рассчитанный до июня 2027 года.

Напомним, Кристенсен является воспитанником "синих" и выступает за главную команду с 2014 года. В сезоне английской премьер-лиги датский защитник принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.

"Барселона" в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры.