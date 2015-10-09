"Барселона" нашла усиление во Франции. Это экс-игрок "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" готовится к возможному подписанию вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда. 24-летний футболист заинтересован в переходе в топ-клуб и поручил своим агентам проработать варианты продолжения карьеры в одном из грандов европейского футбола, включая каталонскую команду.

В "Барселоне" высоко оценивают спортивную форму англичанина, однако понимают, что потенциальная сделка может вызвать общественный резонанс и репутационные риски. Руководство клуба рассматривает трансфер как деликатный вопрос и взвешивает все возможные последствия.

Гринвуд демонстрирует высокую результативность во Франции: в текущем сезоне он провёл 21 матч за "Марсель", забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи, что и привлекло внимание каталонского клуба.

