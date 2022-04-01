"Барселона" может продать защитника в АПЛ

Английский "Манчестер Сити" приближается к закрытию сделки по переходу защитника "Барселоны" Рональда Араухо в свой клуб. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Super Deporte.

По сведениям источника, 23-летний уругвайский футболист не смог договориться с "Барселоной" об условиях продления контракта, который истекает в 2023 году.

Желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идет об "Арсенале", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Араухо стал игроком "Барселоны" в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведенных встречи, в которых он отметился четырьмя голами.