"Барселона" использовала трек казахстанского исполнителя

17 апреля "Барселона" в своих соцсетях опубликовала новое видео с тренировки команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом видео была использована композиция "ИУ" казахстанского хип-хоп-исполнителя Алона (ALON) Белинсона. В небольшом отрывке видео показан удар по небольшим воротам.

В подписях к видео пользователи из стран СНГ отметили выбор композиции и начали активное обсуждение творчества исполнителя.

Ранее этот же трек использовался мадридским "Реалом", когда был показан гол Карима Бензема. Алон (ALON) Белинсон - автор песен, вокалист и исполнитель хип-хопа из Казахстана. За свою карьеру он выпустил три альбома и более десяти синглов. На официальном канале певца на YouTube просмотров уже более 1,8 миллиона.

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