"Барселона" хочет сохранить Хави в клубе

Руководство "Барселоны" намерено переубедить главного тренера Хави, который решил покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.

По информации Marca, в клубе на постоянной основе идут разговоры с Хави о пересмотре изначального решения, принятого специалистом. На данный момент тренер "Барселоны" остается при своем и не намерен менять планы, но в каталонском клубе не исключают, что Хави останется тренером команды в следующем сезоне.

Руководство клуба надеется убедить Хави остаться поскольку считает, что в нем живет "бесспорный барселонизм". "Барселона" сохраняет оптимизм в данной ситуации, зная, что испанец готов помочь, если "блауграна" заинтересована в нем.

Напомним, в январе испанец объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона 2023/24.