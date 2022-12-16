"Барселона" хочет подписать игрока сборной Японии

В сферу интересов "Барселоны" попал хавбек сборной Японии и "Айнтрахта" Даити Камада. Трансфер может состояться после окончания клубного сезона 2022/23.

По информации Frankfurter Rundschau "Барселона" готова подписать Камаду летом 2023 года после того, как завершится контракт игрока с "Айнтрахтом" и он станет свободным агентом.

Подписание свободных агентов — одно из правил, на которое руководство "Барселоны" намерено опираться при оформлении трансферов летом 2023 года. Клуб испытывает финансовые проблемы, поэтому переходы в команду будут выполнены с минимальными тратами.

Камада на чемпионате мира в Катаре принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. В 22 матчах за клуб он забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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