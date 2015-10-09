Каталонская "Барселона" проявляет интерес к 17-летнему американскому вингеру дортмундской "Боруссии" Матису Альберту, передают Vesti.kz.

"Барселона" следит за молодым талантом

По информации Mundo Deportivo, скауты испанского клуба внимательно наблюдают за выступлениями перспективного футболиста.

Руководство "сине-гранатовых" изучает возможность его приобретения и готовится предпринять первые шаги для потенциального трансфера.

Контракт Альберта с "Боруссией"

Американский вингер присоединился к дортмундскому клубу летом 2026 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2027-го, а рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

🔵🔴 Vinculan al Barça con dos talentos ofensivos de la Bundesliga 👉 En Inglaterra colocan al conjunto azulgrana tras los pasos de Mathis Albert (Dortmund) y Wael Mohya (Mönchengladbach), ambos de 17 años ✍️ @jbatalla7 https://t.co/wXuECE9uiE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2026

Ламин Ямаль выбыл из состава "Барселоны" после камбэка в Ла Лиге

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!