"Барселона" готова отправить в Италию бразильского полузащитника и платить часть зарплаты

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб предложил бразильского футболиста "Лацио". Отмечается, что "Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду и выплачивать значительную часть зарплаты.

Напомним, Коутиньо перешел в испанский клуб из "Ливерпуля" в 2018 году за 135 миллионов евро. В сезоне-2020/2021 Филиппе провел за "сине-гранатовых" всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 30 миллионов евро. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!