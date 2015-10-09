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"Барселона" близка к потере игрока сборной Испании

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"Барселона" близка к потере игрока сборной Испании ©facebook.com/fcbarcelona

Ла Лига заявила, что у "Барселоны" не было права регистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора. 

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Ла Лига заявила, что у "Барселоны" не было права регистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора. 

По информации AFP, в связи с этим обстоятельством оба игрока могут быть исключены из заявки клуба во всех турнирах до конца сезона. 

В январе "Барселона" заключила сделку на 100 млн евро по продаже VIP-мест на своем реконструированном стадионе. Сделка в том числе позволила клубу соответствовать финансовому фейр-плей и заявить Ольмо и Виктора на вторую часть сезона. Однако теперь Ла Лига утверждает, что повторная аудиторская проверка выявила отсутствие данного дохода в отчете о прибылях и убытках клуба.

Высший спортивный совет Испании (CSD) должен принять решение по лицензиям Ольмо и Виктора до 7 апреля.

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