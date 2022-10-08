"Барса" и "Атлетико" согласовали трансфер Гризманна. Подробности

Антуан Гризманн окончательно перейдет из "Барселоны" в "Атлетико", сообщает sport.es.

Клубы согласовали трансфер за 20 миллионов евро. Еще четыре миллиона будут выплачены футболисту в качестве бонусов.

Стороны отказались от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 миллионов евро.

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