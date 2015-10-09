Нападающий "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль близок к переходу в другой испанский клуб, передают Vetsi.kz. 29-летний форвард сборной Испании стал трансферной целью мадридского "Атлетико".

По информации Diario Sport, первые контакты между сторонами прошли в позитивном ключе, а с начала следующей недели переговоры должны перейти в более активную фазу.

Руководство "Атлетико" рассматривает Оярсабаля как одного из приоритетных кандидатов на усиление линии атаки. Интерес к капитану "Реала Сосьедад" существует уже несколько месяцев.

Предполагается, что Оярсабаль должен заменить в "Атлетико" Хулиана Альвареса, на которого претендует "Барселона". Сам аргентинец заявил о желании покинуть мадридский клуб.

На проходящем чемпионате мира-2026 Оярсабаль провёл семь матчей в составе сборной Испании, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

В воскресном финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против Аргентины, где выступает Альварес.

Оярсабаль выступает за "Реал Сосьедад" всю карьеру. В прошедшем сезоне он записал на свой счёт 18 забитых мячей в 40 матчах за баскский коллектив.

Порталом Transfermarkt оценивается рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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