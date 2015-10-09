"Атлетико" близок к трансферу полузащитника "ПСЖ"

Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин близок к смене клуба и может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, футболист "Пари Сен-Жермен" находится на завершающей стадии переговоров с мадридским "Атлетико". Стороны согласовывают последние детали сделки, а испанский клуб рассчитывает закрыть трансфер в ближайшее время.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 28 миллионов евро.

Ли Кан Ин выступает за "ПСЖ" с 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Также южнокореец принял участие в чемпионате мира-2026 в составе национальной сборной, однако команда Южной Кореи не смогла выйти из группы, став одним из главных разочарований турнира.

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