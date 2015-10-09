"Арсенал" задумал предложить "Реалу" своего игрока и доплату за Винисиуса

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность приобретения 26-летнего бразильского вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, английский клуб может предложить мадридцам сделку, включающую денежную компенсацию и переход 27-летнего испанского полузащитника Мартина Субименди.

Ситуация с контрактом Винисиуса:

• Ранее представитель тренерского штаба "Арсенала" Мигель Молина подтвердил интерес к бразильцу, но игрок остался в Мадриде и продлил контракт до 30 июня 2032 года.

• Новое соглашение исключает риск бесплатного ухода игрока в 2027 году. Теперь трансфер возможен только в случае, если "Реал" согласится на переговоры и его устроят финансовые условия. Официального предложения от лондонцев пока не поступало.

Роль Субименди в потенциальной сделке:

• Включение опорного полузащитника имеет спортивную логику для "Реала", которому нужно усиление в центр поля. Субименди перешёл в "Арсенал" из "Реала Сосьедада" летом 2025 года.

• В октябре в испанских СМИ появились слухи о возможном переходе Субименди в "Реал" в зимнее трансферное окно из-за отсутствия регулярной игровой практики у Микеля Артеты. Однако подтверждений готовности "Арсенала" отпустить игрока или факта переговоров о купле-продаже нет.

Окончательное решение остаётся за "Реалом". Ближайшее трансферное окно откроется 1 января 2027 года, но публичного графика переговоров между клубами нет.

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