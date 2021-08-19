Агуэро отказался от номера Месси в "Барселоне"

Новичок "Барселоны" аргентинский нападающий Серхио Агуэро не захотел брать 10-й номер, под которым в каталонском клубе выступал его соотечественник Лионель Месси, сообщает Marca.

По данным источника, Агуэро принял решение выступать под 19-м номером.

Отметим, что "Барселона" в знак уважения к Месси исключит 10-й номер из обращения. Однако правила Примеры помешали сделать это клубу.

Агуэро перешел в "Барселону" в июле. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити". Ранее стало известно, что форвард пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у новичка команды выявили серьезное повреждение связки голеностопного сустава.

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5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси. 10 августа форвард стал игроком "Пари Сен-Жермена".

Месси является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он выступал с 2000 года. На счету аргентинца десять побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

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