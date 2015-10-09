Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к 19-летнему вингеру мадридского "Реала" Даниэлю Яньесу, сообщают Vesti.kz. Итальянский клуб рассматривает возможность трансфера испанского футболиста.

"Ювентус" просмотрел игру таланта

По информации Calciomercato, спортивный директор "Ювентуса" Марко Оттолини посетил матч Юношеской лиги УЕФА между "Реалом" и ПСВ, чтобы лично оценить игру молодого форварда.

Туринцы следят за прогрессом игрока на протяжении нескольких месяцев. Визит спортивного директора на игру "Реала" подтвердил серьезность намерений 36-кратного чемпиона Италии.

Положение Яньеса в Реале"

Вингер выступает преимущественно за резервную команду "Реал Мадрид Кастилья", но уже привлекался к основному составу "королевского клуба" - сыграл три матча и сделал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне испанец провёл пять матчей в Юношеской лиге УЕФА, записав на свой счёт пять голов и две результативные передачи. Также в его активе два гола и один ассист в 13 встречах за "Кастилью".

Действующий контракт футболиста с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вингера в четыре миллиона евро.

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