Главной проблемой Гризманна в "Барселоне" назвали Месси

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер
поделился мнением об игре за "Барселону"
29-летнего французского нападающего Антуана Гризманна
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"Не играть на своей позиции в долгосрочной перспективе сложно. Вначале футболист принимает это, но, если он не удовлетворяет свои потребности в долгосрочной перспективе и чувствует, что позиция не позволяет ему использовать свои качества, он будет разочарован.
Сегодня Гризманн – игрок, который должен играть в центре, потому что у него отличный темп работы, точность в своих передачах. Он может быть опасен с последним пасом и забитыми голами, но есть проблема, потому что он находится в зоне игры Лионеля Месси
", – приводит слова Венгера Goal.
"Барселона" решила судьбу Гризманна
В текущем сезоне Гризманн принял участие в четырех матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
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