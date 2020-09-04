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Месси остается в "Барселоне". Он заявил об обмане и невозможности уйти из клуба

Главным претендентом на него был "Манчестер Сити".

Месси остается в "Барселоне". Он заявил об обмане и невозможности уйти из клуба
Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Аргентинский футболист Лионель Месси объявил о решении остаться в "Барселоне" и заявил, что никогда не стал бы судиться с испанским клубом, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Я продолжу играть за "Барселону", и мое отношение к команде не изменится, как бы я не хотел уйти. Я сделаю все возможное от себя. Я всегда хочу побеждать, быть конкурентноспособным и не люблю ничего проигрывать. Я всегда хочу лучшего для клуба, для партнеров в раздевалке и для себя", - говорится в заявлении 33-летнего нападающего.

На прошлой неделе появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт. Месси после объяснений своих юристов хотел по согласованию с "Барселоной" расторгнуть договор, но позиция клуба заключалась в том, что футболист может это сделать только через суд. 

"Я думал и был уверен, что могу уйти. Президент клуба всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, останусь я или нет. Теперь они акцентируют внимание на том, что я не сказал этого до 10 июня… Я собираюсь остаться в клубе, потому что президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно", - сказал аргентинец, слова которого приводит Goal.com.

"Был другой способ - пойти в суд, - добавил он. - Но я бы никогда не пошел в суд против" Барсы", потому что это клуб, который я люблю и который дал мне все с тех пор, как я сюда приехал. Это клуб всей моей жизни, я построил здесь свою жизнь".

Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

 

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Метки:
Месси Лионель Барселона Аргентина

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