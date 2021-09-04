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Щучинск принимает этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Щучинск принимает этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
Новости спорта Лыжный спорт Прыжки с трамплина

4-5 сентября на международной лыжной базе "Бурабай" в Щучинске состоится этап Кубка Мира FIS Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Всего на старт выйдут 40 спортсменов, представляющих 15 стран: Австрия, Болгария, Канада, Казахстан, Корея, Италия, Норвегия, Россия, Словения, Турция, США, Украина, Эстония, Чехия, Япония.

Летние этапы Кубка Мира FIS Гран-при - соревнования категории "А", в которых принимают участие сильнейшие спортсмены планеты, они также являются отборочными на зимние Олимпийские игры в Пекин-2022.

Первые тренировочные прыжки на трамплинах Щучинска совершены в 2018 году, в июле 2019 года здесь успешно проведены FIS-Кубок и Континентальный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, в которых приняли участие спортсмены из 11 стран мира.

2 сентября 2021 года на церемонии Открытия спортивного мероприятия президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Искандир Карсыбеков в приветственной речи поблагодарил Международную федерацию лыжного спорта за доверие:

"От имени Национальной лыжной ассоциации и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Республики Казахстан и от лица спортивной общественности страны искренне приветствую всех участников и гостей одного из главных летних спортивных событий - Этап Кубка Мира FIS - Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин!

Проведение данного уровня международных спортивных мероприятий - свидетельство того, что Казахстан становится одним из признанных и полноправных спортивно-культурных центров нашего огромного континента.

Выражаю надежду, что "летающие" лыжники, прибывшие из 15 стран мира, технические специалисты, и все наши гости по достоинству оценят высокий уровень оснащенности и комфортность условий трамплинного комплекса Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, расположенного в городе Щучинске Акмолинской области Казахстана".

Комплекс лыжных трамплинов, открытый в 2018 году, - крупнейший спортивный объект, соответствующий международным требованиям. Лыжные трамплины K125 и K90 оборудованы современной системой ветрозащиты, обеспечивающей необходимые условия в ветровой обстановке любой сложности. Высота башни трамплинов от основания составляет 82 метра, с самой верхней точки открывается красивейший вид на горы и озеро Щучье.

Фото: Horst Nilgen (FIS Media Coordinator)

На церемонии Открытия присутствовал и рейс-директор FIS по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле. Он в своей речи выразил надежду на результативные и запоминающиеся соревнования.

"Щучинск впервые принимает этап Гран-при, и мы очень рады быть здесь. Надеюсь, что эти соревнования станут запоминающимися и подарят нам отличные результаты. Мы видим, что подготовка проведена на должном уровне, и в техническом плане трамплины выполнены отлично. Это не может не радовать. Желаем удачи всем участникам!" - сказал Сандро Пертиле.

Казахстанскую сборную будут представлять Сабыржан Муминов, Сергей Ткаченко и Данил Васильев.

Наши спортсмены усердно готовились к домашнему старту и уже готовы показать свои лучшие прыжки. 

"Подготовку проводили в Щучинске. Все прошло плодотворно. Готовы показать, на что способны, свой класс. У меня есть шанс на лицензию, но сезон только начинается. И необходимо подтвердить квоты. Так что будем выступать, показывать себя. С ноября начнутся зимние этапы Кубка мира, где будем повышать свой уровень",- озвучил спортсмен Сергей Ткаченко.

Пожелаем удачи организаторам и, конечно, высоких достижений нашим спортсменам в этом удивительно захватывающем виде спорта.  

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