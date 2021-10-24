Сотворивший историю казахстанец выступил в финале на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку

В Пекине близится к завершению этап Кубка мира по шорт-треку. Один из последних комплектов медалей был разыгран на дистанции 1000 метров среди мужчин, сообщает Olympic.kz.

В финальный забег пробился казахстанец Адиль Галиахметов, но увеличить свой медальный актив он не смог, финишировав с пятым результатом.

Победу одержал кореец Дахен Хван. Семен Елистратов из России взял серебро. А замкнул тройку лучших канадец Паскаль Дион.

Напомним, накануне Галиахметов сумел подняться на вторую ступень пьедестала на дистанции 1500 метров. Эта медаль - первая для Казахстана в истории на этой дистанции.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport