Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Зимние виды спорта Шорт-трек
Комментарии

Объявлен состав сборной Казахстана на этапы Кубка мира по шорт-треку в Алматы

Объявлен состав сборной Казахстана на этапы Кубка мира по шорт-треку в Алматы
©skating.kz

Стал известен состав на два этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Skating.kz.

Третий и четвертый этапы пройдут в Алматы в декабре этого года. Отмечается, что национальная федерация конькобежцев Казахстана получила такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU) в июле этого года.

Третий этап состоится 9-11 декабря, а четвертый - 16-18. Соревнования примет ледовый дворец "Халык Арена".

В состязаниях примут участие около 250 спортсменов из 30 стран мира. На Кубке мира выступят именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Кубков мира предыдущих сезонов. Борьба за медали обещает быть насыщенной.

Сборную Казахстана представят 12 спортсменов:

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов.

Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алёна Волковицкая.

Отметим, что первый этап Кубка мира состоялся в Монреале (Канада). Там казахстанцы смогли завоевать серебряную медаль в мужской эстафете. Второй этап принял Солт-Лейк-Сити (США). Там представители Казахстана отметились тремя медалями: Абзал Ажгалиев – серебро (500 метров), Денис Никиша – серебро (500), Адиль Галиахметов – бронза (1000).

После алматинских соревнований шорт-трекисты отправятся в Дрезден (Германия). А решающий и финальный этап в этом сезоне состоится в городе Дордрехт (Нидерланды).

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
шорт-трек Казахстан Алматы

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 14:22
Шорт-трек
Объявлен состав сборной Казахстана на этапы Кубка мира по шорт-треку в Алматы Объявлен состав сборной Казахстана на этапы Кубка мира по шорт-треку в Алматы
10 ноября, 15:18
Шорт-трек
Казахстанские шорт-трекисты вернулись с медалями Кубка мира Казахстанские шорт-трекисты вернулись с медалями Кубка мира
7 ноября, 09:29
Шорт-трек
Казахстан выиграл серебро и бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку Казахстан выиграл серебро и бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку
6 ноября, 10:19
Шорт-трек
Казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку Казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку
3 ноября, 16:04
Шорт-трек
Сборная Казахстана назвала состав на этап Кубка мира по шорт-треку после серебра в Канаде Сборная Казахстана назвала состав на этап Кубка мира по шорт-треку после серебра в Канаде
31 октября, 09:02
Шорт-трек
Казахстан завоевал серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку Казахстан завоевал серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку
30 октября, 11:34
Шорт-трек
Сборная Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку Сборная Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку
16 июля, 13:40
Шорт-трек
Алматы примет этапы Кубка мира по шорт-треку Алматы примет этапы Кубка мира по шорт-треку
2 марта 2022, 12:42
Шорт-трек
В "Алау" ответили на критику знаменосца Ажгалиева и проблемы шорт-трека в Казахстане В "Алау" ответили на критику знаменосца Ажгалиева и проблемы шорт-трека в Казахстане
28 февраля 2022, 20:10
Шорт-трек
"Мне говорили удалить пост". Абзал Ажгалиев откровенно - о стереотипах и проблемах олимпийцев "Мне говорили удалить пост". Абзал Ажгалиев откровенно - о стереотипах и проблемах олимпийцев
22 февраля 2022, 22:46
Шорт-трек
Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец получил подарок от Винокурова Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец получил подарок от Винокурова
22 февраля 2022, 09:00
Шорт-трек
"Если есть медаль - тебя любят". Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец ответил критикам "Если есть медаль - тебя любят". Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец ответил критикам
20 февраля 2022, 16:43
Шорт-трек
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2022 Сколько заработали казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2022
16 февраля 2022, 17:51
Шорт-трек
Казахстанку дисквалифицировали и лишили шансов на медаль Олимпиады-2022 Казахстанку дисквалифицировали и лишили шансов на медаль Олимпиады-2022
16 февраля 2022, 07:30
Шорт-трек
Выйдем в финал? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 Выйдем в финал? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022, 13:36
Шорт-трек
"Я старался хорошие эмоции подарить своему народу". Знаменосец сборной Казахстана подвел итоги исторической Олимпиады "Я старался хорошие эмоции подарить своему народу". Знаменосец сборной Казахстана подвел итоги исторической Олимпиады
13 февраля 2022, 22:51
Шорт-трек
Исторический финал и призовые. Как выступили казахстанцы в девятый медальный день Олимпиады-2022 Исторический финал и призовые. Как выступили казахстанцы в девятый медальный день Олимпиады-2022
13 февраля 2022, 22:33
Шорт-трек
Отличный результат? Подведены итоги выступления казахстанских шорт-трекистов на Олимпиаде Отличный результат? Подведены итоги выступления казахстанских шорт-трекистов на Олимпиаде
13 февраля 2022, 19:18
Шорт-трек
"Говорят же "зимний спорт - не для казахов". Знаменосец Казахстана - об историческом финале на Олимпиаде-2022 "Говорят же "зимний спорт - не для казахов". Знаменосец Казахстана - об историческом финале на Олимпиаде-2022
13 февраля 2022, 19:01
Шорт-трек
Шорт-трекист Галиахметов назвал причины вылета с Олимпиады-2022 в Пекине Шорт-трекист Галиахметов назвал причины вылета с Олимпиады-2022 в Пекине
13 февраля 2022, 17:35
Шорт-трек
Знаменосец сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады в Пекине Знаменосец сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады в Пекине
13 февраля 2022, 17:13
Шорт-трек
Два казахстанца вышли в полуфинал Олимпиады-2022 Два казахстанца вышли в полуфинал Олимпиады-2022
13 февраля 2022, 07:30
Шорт-трек
Будет медаль? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине Будет медаль? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
12 февраля 2022, 23:28
Шорт-трек
Названы победитель и призеры дисциплины с шансами Казахстана на медаль Олимпиады-2022 Названы победитель и призеры дисциплины с шансами Казахстана на медаль Олимпиады-2022
11 февраля 2022, 19:34
Шорт-трек
Удивили в Пекине, или как выступили казахстанцы в седьмой медальный день Олимпиады-2022 Удивили в Пекине, или как выступили казахстанцы в седьмой медальный день Олимпиады-2022
11 февраля 2022, 18:20
Шорт-трек
"Будет битва!". Знаменосец Казахстана обратился к болельщикам после успеха на Олимпиаде в Пекине "Будет битва!". Знаменосец Казахстана обратился к болельщикам после успеха на Олимпиаде в Пекине
11 февраля 2022, 17:38
Шорт-трек
Два первых! Как казахстанцы выстрелили в шорт-треке на Олимпиаде-2022 Два первых! Как казахстанцы выстрелили в шорт-треке на Олимпиаде-2022
11 февраля 2022, 07:34
Шорт-трек
Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
9 февраля 2022, 20:58
Шорт-трек
Сенсация и рекорд, или как выступили казахстанцы в пятый медальный день Олимпиады-2022 Сенсация и рекорд, или как выступили казахстанцы в пятый медальный день Олимпиады-2022
9 февраля 2022, 19:28
Шорт-трек
Казахстанец поборолся за медаль Олимпиады-2022 Казахстанец поборолся за медаль Олимпиады-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus