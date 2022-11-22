Объявлен состав сборной Казахстана на этапы Кубка мира по шорт-треку в Алматы

Стал известен состав на два этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Skating.kz.

Третий и четвертый этапы пройдут в Алматы в декабре этого года. Отмечается, что национальная федерация конькобежцев Казахстана получила такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU) в июле этого года.

Третий этап состоится 9-11 декабря, а четвертый - 16-18. Соревнования примет ледовый дворец "Халык Арена".

В состязаниях примут участие около 250 спортсменов из 30 стран мира. На Кубке мира выступят именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Кубков мира предыдущих сезонов. Борьба за медали обещает быть насыщенной.

Сборную Казахстана представят 12 спортсменов:

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов.

Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алёна Волковицкая.

Отметим, что первый этап Кубка мира состоялся в Монреале (Канада). Там казахстанцы смогли завоевать серебряную медаль в мужской эстафете. Второй этап принял Солт-Лейк-Сити (США). Там представители Казахстана отметились тремя медалями: Абзал Ажгалиев – серебро (500 метров), Денис Никиша – серебро (500), Адиль Галиахметов – бронза (1000).

После алматинских соревнований шорт-трекисты отправятся в Дрезден (Германия). А решающий и финальный этап в этом сезоне состоится в городе Дордрехт (Нидерланды).

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