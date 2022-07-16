Алматы примет этапы Кубка мира по шорт-треку

Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку в 2022 году, сообщает Olympic.kz со ссылкой на пресс-служба федерации.

Отмечается, что Национальная федерация конькобежцев Казахстана получила такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU).

Таким образом, 9-11 декабря и 16-18 декабря в Алматы состоятся III и IV этапы Кубка мира соответственно. Отметим, что в 2018 году Алматы уже принимал подобные соревнования.