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Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике

Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике
©olympic.kz
Новости спорта Гимнастика Художественная гимнастика

Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.

В заключительный день соревнований команда отличилась в групповых упражнениях. Серебряную медаль завоевали в упражнении мячи/лента и бронзу в упражнении с обручами. 

В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

Накануне казахстанские спортсмены завоевали бронзу в многоборье. 

 

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Метки:
Узбекистан

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