Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике

Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.

В заключительный день соревнований команда отличилась в групповых упражнениях. Серебряную медаль завоевали в упражнении мячи/лента и бронзу в упражнении с обручами.

В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

Накануне казахстанские спортсмены завоевали бронзу в многоборье.

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