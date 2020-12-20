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Konina Power осталась в шаге от топ-3 основного этапа турнира с призовым фондом два миллиона долларов

Коллектив поборется за главный трофей соревнования.

Konina Power осталась в шаге от топ-3 основного этапа турнира с призовым фондом два миллиона долларов
Фото: Pubg.com©
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Казахстанская команда Konina Power заняла четвертое место в основном этапе  Global Championship по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающий игровой день коллектив выиграл две карты и набрал 532 очка, уступив третью строчку лишь из-за одного пункта. Благодаря этому успеху КР заработали 50 000 долларов. При этом участие в финальном этапе за 1,3 миллиона долларов, который состоится в январе, клуб обеспечил себе заранее.

Стоит отметить, что в последний игровой день другая команда из СНГ - NAVI - заработала одну из последних путевок в решающий раунд.

На данный момент за КР играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.

 

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Метки:
Киберспорт Konina Power

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