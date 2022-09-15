Казахстанская команда вышла в финал континентального турнира по PUBG Mobile

Казахстанская команда Titan с огромным отрывом прошла два этапа группового турнира Pro League - Africa Fall 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом 100 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.
Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбай и Арманом PSIX Чамани, после 25 туров набрал 348 очков и занимает первое место. Ближайший его преследователь - 1ME - отстал на 68 пунктов.
По итогам последнего тура 16 лучших команд пройдут в финальную пульку, которая определит чемпиона. Победитель и несколько лучших по рейтингу команд выйдут в следующий этап турнира Middle East & Africa (MEA), по итогам которого определятся участники главного состязания года Global Championship 2022 с призовым фондом четыре миллиона долларов.
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