Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта PUBG
Комментарии

Казахстанская команда вышла в финал континентального турнира по PUBG Mobile

Казахстанская команда вышла в финал континентального турнира по PUBG Mobile
©PUBG.com

Казахстанская команда Titan с огромным отрывом прошла два этапа группового турнира Pro League - Africa Fall 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом 100 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбай и Арманом PSIX Чамани, после 25 туров набрал 348 очков и занимает первое место. Ближайший его преследователь - 1ME - отстал на 68 пунктов.

По итогам последнего тура 16 лучших команд пройдут в финальную пульку, которая определит чемпиона. Победитель и несколько лучших по рейтингу команд выйдут в следующий этап турнира Middle East & Africa (MEA), по итогам которого определятся участники главного состязания года Global Championship 2022 с призовым фондом четыре миллиона долларов.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Киберспорт

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 16:26
PUBG
Казахстанская команда вышла в финал континентального турнира по PUBG Mobile Казахстанская команда вышла в финал континентального турнира по PUBG Mobile
7 сентября, 16:42
PUBG
Казахстанская команда по PUBG Mobile лидирует на турнире с призовым фондом четыре миллиона долларов Казахстанская команда по PUBG Mobile лидирует на турнире с призовым фондом четыре миллиона долларов
12 января 2022, 19:00
PUBG
Как казахстанцы выступили на чемпионате мира по PUBG Mobile с призовым фондом 6 миллионов долларов Как казахстанцы выступили на чемпионате мира по PUBG Mobile с призовым фондом 6 миллионов долларов
21 декабря 2021, 14:38
PUBG
Команда казахстанца сыграет в финале турнира по PUBG Mobile с призовым фондом свыше миллиона долларов Команда казахстанца сыграет в финале турнира по PUBG Mobile с призовым фондом свыше миллиона долларов
19 ноября 2021, 17:13
PUBG
Команда казахстанца пробилась на главный турнир по PUBG Mobile за шесть миллионов долларов Команда казахстанца пробилась на главный турнир по PUBG Mobile за шесть миллионов долларов
28 октября 2021, 13:49
PUBG
За шесть миллионов долларов. Konina Power поборется за попадание на главный турнир года по PUBG Mobile За шесть миллионов долларов. Konina Power поборется за попадание на главный турнир года по PUBG Mobile
20 октября 2021, 18:25
PUBG
Казахстанская команда Konina Power стала лучшей в Европе по PUBG Mobile Казахстанская команда Konina Power стала лучшей в Европе по PUBG Mobile
4 октября 2021, 12:47
PUBG
Казахстанская команда выиграла второй сезон Pro League перед главным турниром года по PUBG Mobile Казахстанская команда выиграла второй сезон Pro League перед главным турниром года по PUBG Mobile
27 сентября 2021, 14:54
PUBG
Konina Power и остальные. Все казахстанцы пробились в финал престижного СНГ-турнира по PUBG Mobile Konina Power и остальные. Все казахстанцы пробились в финал престижного СНГ-турнира по PUBG Mobile
8 сентября 2021, 17:55
PUBG
Наша дисциплина? Казахстанские киберспортсмены в лидерах по числу участников на международном турнире по PUBG Mobile Наша дисциплина? Казахстанские киберспортсмены в лидерах по числу участников на международном турнире по PUBG Mobile
31 августа 2021, 14:42
PUBG
По стопам Konina Power. Казахстанские команды преподнесли сенсацию на престижном СНГ-турнире по PUBG Mobile По стопам Konina Power. Казахстанские команды преподнесли сенсацию на престижном СНГ-турнире по PUBG Mobile
27 августа 2021, 16:21
PUBG
Казахстанская команда Konina Power вошла в топ-10 мирового рейтинга по PUBG Mobile Казахстанская команда Konina Power вошла в топ-10 мирового рейтинга по PUBG Mobile
10 августа 2021, 19:20
PUBG
Будущий программист и любительница аниме. Знакомимся с очередной казахстанской киберспортсменкой Будущий программист и любительница аниме. Знакомимся с очередной казахстанской киберспортсменкой
4 августа 2021, 17:45
PUBG
Казахстанская команда Konina Power вошла в тройку лучших команд Европы по PUBG Mobile Казахстанская команда Konina Power вошла в тройку лучших команд Европы по PUBG Mobile
2 августа 2021, 13:41
PUBG
Отказалась быть стримершей ради киберспорта. Знакомимся с первой казахстанской девушкой в PUBG Mobile Отказалась быть стримершей ради киберспорта. Знакомимся с первой казахстанской девушкой в PUBG Mobile
26 июля 2021, 16:37
PUBG
Шанс для Konina Power. Официально анонсирован турнир по PUBG Mobile с рекордным призовым фондом Шанс для Konina Power. Официально анонсирован турнир по PUBG Mobile с рекордным призовым фондом
16 июля 2021, 21:14
PUBG
Казахстанская команда Konina Power вплотную приблизилась к топ-20 мирового рейтинга по PUBG Mobile Казахстанская команда Konina Power вплотную приблизилась к топ-20 мирового рейтинга по PUBG Mobile
3 июня 2021, 20:44
PUBG
Казахстанская команда обошла Virtus.Pro и NaVi на рейтинговом турнире по PUBG Mobile Казахстанская команда обошла Virtus.Pro и NaVi на рейтинговом турнире по PUBG Mobile
20 мая 2021, 16:30
PUBG
PUBG - самая казахстанская дисциплина мобильного киберспорта. Объясняем почему PUBG - самая казахстанская дисциплина мобильного киберспорта. Объясняем почему
17 мая 2021, 13:20
PUBG
Невероятный камбэк от Konina Power, или как казахстанцы выступили в СНГ-отборе турнира за 14 миллионов долларов Невероятный камбэк от Konina Power, или как казахстанцы выступили в СНГ-отборе турнира за 14 миллионов долларов
14 мая 2021, 18:57
PUBG
Команда казахстанца снова оставила позади Konina Power перед финалом СНГ-отборов PUBG Mobile Pro League Команда казахстанца снова оставила позади Konina Power перед финалом СНГ-отборов PUBG Mobile Pro League
11 мая 2021, 16:08
PUBG
Команды казахстанцев вышли в финал СНГ-отбора по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов Команды казахстанцев вышли в финал СНГ-отбора по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов
4 мая 2021, 14:18
PUBG
Команда казахстанца обошла Konina Power на турнире по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов Команда казахстанца обошла Konina Power на турнире по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов
26 апреля 2021, 18:30
PUBG
Следом за Konina Power. Как стартовали команды казахстанцев на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом 14 миллионов долларов Следом за Konina Power. Как стартовали команды казахстанцев на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом 14 миллионов долларов
20 апреля 2021, 16:30
PUBG
Шесть команд с казахстанцами поборются в соревновании по PUBG Mobile с общим призовым фондом 14 миллионов долларов Шесть команд с казахстанцами поборются в соревновании по PUBG Mobile с общим призовым фондом 14 миллионов долларов
9 апреля 2021, 16:51
PUBG
"Рубится" в стрелялки с 12 лет. Знакомимся с обворожительной стримершей из Алматы "Рубится" в стрелялки с 12 лет. Знакомимся с обворожительной стримершей из Алматы
7 апреля 2021, 12:18
PUBG
Коллега Иманбека и фанатка Головкина. Знакомимся с казахстанской стримершей - борцом с мошенниками в PUBG Mobile Коллега Иманбека и фанатка Головкина. Знакомимся с казахстанской стримершей - борцом с мошенниками в PUBG Mobile
30 марта 2021, 12:02
PUBG
Казахстанская команда лишилась победы на турнире по PUBG Mobile. Всему виной плохой интернет Казахстанская команда лишилась победы на турнире по PUBG Mobile. Всему виной плохой интернет
21 марта 2021, 15:37
PUBG
Лидер Konina Power будет выступать за другую команду на престижном турнире по PUBG Mobile Лидер Konina Power будет выступать за другую команду на престижном турнире по PUBG Mobile
27 января 2021, 19:54
PUBG
Успех без побед, или могла ли Konina Power выиграть турнир по PUBG Mobile с призовым фондом два миллиона долларов Успех без побед, или могла ли Konina Power выиграть турнир по PUBG Mobile с призовым фондом два миллиона долларов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus