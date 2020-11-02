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Казахстанский отбор международного турнира по PUBG Mobile завершился сенсацией

Участие принимали лишь казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста.

Казахстанский отбор международного турнира по PUBG Mobile завершился сенсацией
Фото: предоставлено организаторами
Новости спорта Киберспорт PUBG
0

Сильнейшая казахстанская команда Konina Power сенсационно проиграла региональный отбор на престижный турнир Red Bull MEO по PUBG Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

В соревновании принимали участие лишь казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста. К тому же основа коллектива выступала на престижном состязании CIS CHALLENGER 2, где заняла третье место. 


По этой причине KP сыграл экспериментальным составом: Аскар DGR Ахметов, Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров и Алишер Repriza Разбеков. При этом Ахметов заявил, что команда не рассчитывала на успех, сконцентрировавшись на международной арене.

Таким образом коллектив занял неожиданное 11-е место. А победу в турнире уверенно одержала молодая команда Mirage, набравшая 130 очков. Второе место в активе Team Kazakhstan (92), а замкнула тройку команда No Panic (90).

Коллектив Mirage был создан в апреле этого года. За него выступают Бекзат rgBALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан mrgQaimaq Елменбет, Рахат mrgKUMYS Жусипбек и Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев. По словам менеджера команды Айданы Ахметовой, эта победа стала заслуженной. Ранее коллектив регулярно входил в список лидеров республиканских турниров. Теперь он будет защищать честь страны на мировом первенстве Red Bull MEO в Турции в начале 2021 года.

 

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Метки:
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