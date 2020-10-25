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"Позор NaVi или конкуренция?". Экс-игрок Konina Power "подрезал" бывших одноклубников и спровоцировал скандал

Эта ситуация вызвала большой резонанс.

"Позор NaVi или конкуренция?". Экс-игрок Konina Power "подрезал" бывших одноклубников и спровоцировал скандал
Фото: instagram.com/koninapower
Новости спорта Киберспорт PUBG
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В заключительном матче турнира Europe, Middle East & Africa League по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile произошел скандал. Известная СНГ-команда NaVi начала "охоту" за казахстанской Konina Power и досрочно выбила ее из игры. Этот эпизод вызвал большой резонанс. Подробности - в материале Vesti.kz.

Перед последней игрой NaVi набрала 263 очка и фактически обеспечила себе первое место. В свою очередь казахстанский коллектив располагался на третьей строчке с 201 баллами. Ситуация была непростой, но у Konina Power были неплохие шансы остаться в тройке.

Однако все планы казахстанцев испортила NaVi, которая начала "охоту" за KP.  Ничем не рискуя, "рожденные побеждать" навязывали бой, а казахстанцы были вынуждены отступать. Это привело к потере времени и отсутствию необходимых ресурсов. В итоге, несмотря на сопротивление, KP вылетела из турнира, отстав от третьей позиции всего на четыре очка.



Фанаты PUBG разделились на два лагеря. Кто-то считает, что решение NaVi заранее выбить своего конкурента логичное и "цель - оправдывает средства". Однако большинство назвало этот поступок неэтичным.

"Я не знаю, что они наговорили друг другу. Когда мы болеем за обе СНГ - команды, они друг друга уничтожают. После такого - сложно будет убеждать СНГ объединиться и болеть за все коллективы региона", - отметил комментатор матча Роман Бинковски.

После турнира сильнейший игрок Konina Power Нурсултан Gonzo Нартбаев назвал лидера NaVi Дмитрия oldboypubgm Буя лицемером. Однако больше всего его (Нартбаева - прим. Vesti.kz) расстроило предательство бывшего напарника Даниила Tixzy Сучкова, который играет за "рожденных побеждать".



От украинского коллектива ситуацию прокомментировал лишь Буй. Он назвал поступок команды неправильным, но посчитал, что KP просто не повезло упасть на точку NaVi.



Между тем, болельщики и любители киберспорта выразили поддержку Konina Power. В сети набирает популярность хештег #позорнави. Параллельно с этим радикальные поклонники клуба атаковали аккаунты игроков NaVi.

Менеджер казахстанской команды Аскар DGR Ахметов призвал всех к спокойствию и прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

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Дорогие друзья! Получил огромное количество сообщений, все перечитал и хочу сказать, что мы очень ценим вашу поддержку, безмерно благодарны. Создавая в январе команду с нуля, даже не думали, что спустя несколько месяцев станем, возможно, самым успешным киберспортивным проектом Казахстана. Вероятно, мы и могли бы в равной степени разделить с вами негатив в адрес некоторых людей, если бы видели это причиной столь неудачного выступления, но проиграли мы сами, в первую очередь. Ситуация имеет мало отношения к турниру и его результатам. Это больше о людях, отношениях. Лукавство про устранение опасного соперника на GE было крайне предсказуемо и столь же нелепо. Каждый сделает свои выводы по мере ума. Наших болельщиков призываю к миру и спокойствию! Ненависть всегда деструктивна. Сабыр! Оставайтесь с нами!

Публикация от Askar "DGR" Akhmetov (@thedgrr)



Таким образом, NaVi оказывается единственным представителем СНГ на Global Championship, где поборется за призовой фонд в размере двух миллионов долларов. А Konina Power продолжит подготовку к другим турнирам.

 

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Метки:
Киберспорт Konina Power

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