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"Про кумыс, конину и Сабурова знаю". Россиянка бросила банковское дело и теперь продвигает чемпионов по PUBG из Казахстана

Девушка - о своей работе мечты.

"Про кумыс, конину и Сабурова знаю". Россиянка бросила банковское дело и теперь продвигает чемпионов по PUBG из Казахстана
Фото: из личного архива
Новости спорта Киберспорт PUBG
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За успешным мужчиной всегда стоит мудрая женщина. Это популярное изречение можно применить и к Светлане Зверевой, которая помогает казахстанской команде Konina Power. Девушка координирует игроков, которые соревнуются в PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. Vesti.kz предлагает поближе познакомится с 22-летней красоткой из Москвы.

- Я была менеджером NaixCS достаточно долгое время, но была вынуждена покинуть этот коллектив. Тогда решила связаться с ребятами. Мы сразу зашли в дискорд, пообщались. Как-то сразу стала членом семьи Konina Power. В самой игре я уже примерно года полтора. Раньше играла, но сейчас - я наблюдатель.

- Это ваше хобби?

- На данный момент -  это работа мечты. Я отучилась на банкира три года назад, но это вообще не мое. С родными были долгие разговоры о серьезности этой сферы, но я привыкла добиваться своего и со временем меня поняли. Главное, они увидели, что это приносит огромное удовольствие.

- Скажите, что самое сложное в вашей работе?

- Самое сложное - это эмоциональная часть в команде. Я всегда много болею за ребят и стараюсь подбадривать их. Они же родные, как за них не переживать.



 - Скажите, а вы часто общаетесь с ребятами в неформальной обстановке?

 - Периодически сидим в дискорде, смеемся, кто-то истории из жизни смешные рассказывает. Иногда играю с ребятами, так просто для веселья.

- Популярна ли команда в России?

- Наша игра охватывает весь мир. Следят фанаты из разных стран, поэтому в СНГ, безусловно, Konina Power - одна из самых популярных. Вначале ребята привлекли внимание своим названием. Никто не ждал от них больших результатов. На Европе все стало ясно. Они забрали первое место и стали кумирами для многих.

- В какие игры вы играли?

- Все детство любила гонки и Sims. Никогда не было мысли, что это реально превратить в работу. По сути PUBG - заинтересовал меня всерьез и  поглощает меня очень быстро. Я только через пару месяцев узнала, что раскладку (кнопок в игре - прим Vesti.kz) оказывается менять можно. В тот момент мир перевернулся. Отдельная история моего знакомства с "кастомками" (внешний вид героя - прим. Vesti.kz) и "праками" (тренировочный матч). В других дисциплинах я никогда не работала и не играла. 



- А есть ли у вас обычное хобби?

- Я очень люблю музыку. Хотела пойти учиться играть на гитаре, но пандемия заставила отложить эту идею. В свободное время готовлю и читаю. Из-за коронавируса особо не разгуляешься. Я, например, все детство провела на роликах и в бассейне.

- Почему на вашей странице в Instagram всего три фотографии?

- Я, как любая девочка, имею к себе кучу претензий. Стараюсь выкладывать то, что очень нравится.



- Что вам было известно о Казахстане. Назовите пять фактов?

- Я знала раньше это государство входило в состав СССР. Столицу переименовали в честь Нурсултана Назарбаева. Там невероятные пейзажи и красивые горы. Про кумыс и конину знаю, но это такие стереотипные вещи, как русский с водкой (смеется). Я знаю Тимура Бекмамбетова, Скриптонита, Азамат Мусагалиева и Нурлана Сабурова. Я очень хочу посетить Казахстан.
Я люблю путешествовать, изучать новые страны и культуры.

Отметим, что казахстанская команда Konina Power была образована в феврале 2020 года. За минувший сезон коллектив сумел выиграть чемпионат Европы, чемпионат СНГ и занять третье место в Мировой лиге. В мировом рейтинге клуб располагается на седьмой строчке. В составе выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов, монгол Даваадорж RobdiNNi Мункхбат и белорус Евгений BLVCKwhite Балашов.





Фото: предоставлены Светланой Зверевой.

 

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Метки:
Девушки киберспорта Konina Power Киберспорт

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