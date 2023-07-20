"Зовите меня Джон Уик". Сын Кости Цзю хочет биться с Головкиным, Канело и победителем боя Кроуфорд–Спенс

Обладатель пояса "временного" чемпиона мира WBO в первом среднем весе Тим Цзю, сын экс-чемпиона мира Кости Цзю, возомнил себя голливудским гером.

Как передает vRinge, 28-летний боксер хочет сразиться с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Канело Альваресом, казахстанцем Геннадием Головкиным, а также победителем боя за звание абсолюта в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

"Я зол даже на Канело Альвареса. Он ведь забрал то, что я хотел, так что теперь он тоже часть этого списка. Я буду как Джон Уик. Зовите меня Джон Уик с этого момента", - сказал Цзю-младший в интервью Fox Sports Australia.

Напомним, Джон Уик - персонаж голливудской кинофраншизы о топ-киллере, который вынужден вернуться с пенсии в криминальный мир и убивать плохих людей. Его играет Киану Ривз. Цзю в профи еще не проигрывал. Он провел 23 боя, из которых 17 выиграл нокаутом.

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