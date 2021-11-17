"Японский Кларк Кент". Другая сторона "суперчемпиона" - следующего соперника Головкина

Осталось чуть больше месяца до суперпоединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Оба вовсю пашут на тренировках, готовятся к важнейшему противостоянию. Мурата при этом умудряется совмещать бокс с довольно неожиданным занятием. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Боксеры уже завершили первые этапы своей длительной подготовки. Все идет по плану, без сбоев и форс-мажоров. Нет информации о травмах, простоях и других негативных и мешающих алгоритму факторах. Наверняка в скором времени они приступят к жестким спаррингам.

Графики жесткие. На другие сферы жизни остается не так много времени. Однако для сторонних увлечений они имеются. И в этом плане самурай удивил. Мурата ведет личную колонку в токийской газете. И во время сборов сумел выпустить материал.

При этом олимпийский чемпион пообещал, что будет выпускать материал ежемесячно. По его словам, это является не только его другой работой, но и проверкой на качество и цену своих собственных мыслей. Впрочем, он не впервые выступает в качестве журналиста.

Данный опыт он практикует на протяжении длительного времени. В его резюме есть даже одна статья на довольно серьезную тему об окружающей среде. Так что не исключено, что после бокса он посвятит жизнь и время этой профессии.

Мурата в свое время окончил университет Тойо. Данное высшее учебное заведение имеет множество филиалов на территории Японии. Изначально в его стенах проводились курсы философии, религии, этики, образования, японского языка и традиционного китайского языка. Однако сейчас факультетов в Тойо много.

Стоит отметить, что Риота также время от времени выступает в качестве лектора. Его приглашают выступить перед аудиторией на различные важные темы (как на спортивные, так и на другие). В общем, он не только боксер. Мурата уделяет много времени саморазвитию.

Напомним, объединительный поединок состоится 29 декабря. Он состоится в Токио. GGG поставит на кон титулы IBF, IBO, а Мурата - WBA.