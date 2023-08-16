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"Я не смогу похудеть". Канело объяснил, почему не станет драться с Кроуфордом

"Я не смогу похудеть". Канело объяснил, почему не станет драться с Кроуфордом
©instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес объяснил, почему не станет проводить бой с непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом, который является абсолютом в первом полусреднем дивизионе. 

Канело дерется в категории, максимальный вес в которой составляет 76,2 килограмма. А Кроуфорд - в 63,5 килограмма. 

"Я не смогу похудеть до 67 килограммов. Его спрашивали о Джервонте Дэвисе, и то же самое произойдет со мной. Все скажут, что я побил бойца, который намного меньше меня. Никто этого не оценит", - сказал Альварес в интервью Fight Hub TV.

Напомним, что следующий бой мексиканец проведет против другого американца - Джермелла Чарло, который является абсолютным чемпионом в первом среднем весе, который составляет 69,850 килограмма. Поединок остоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Метки:
Альварес Сауль Кроуфорд Теренс

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