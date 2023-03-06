"Я бы боялся выйти против него". Майк Тайсон назвал самого опасного боксера

Майк Тайсон, который является культовой фигурой в мире бокса, отметил выдающиеся способности недооцененного и чрезвычайно талантливого боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com. По словам легендарного спортсмена, даже он сам бы испытал тревогу перед возможностью выступить против этого бойца на ринге. Речь идет о американце Давиде Бенавидесе, временном чемпионе WBC в суперсреднем весе, который до сих пор не получил должного признания за свои достижения в боксе, имея в своем активе 26 побед, из которых 23 завершены нокаутом.

"Он одновременно и очень недооцененный, и очень обговариваемый, - считает Тайсон. - Причем не просто обговариваемый - люди все никак не могут сойтись во мнении, когда говорят о нем. Но я бы боялся выйти против него в ринг, если бы выступал в этом дивизионе. Похоже, что в этом весе ни у кого нет шансов его побить. И я отталкиваюсь от фактов".

В следующем месяце Давид Бенавидес вернется на ринг и сразится с бывшим чемпионом мира Кейлебом Плэнтом. Это будет самым значимым боем в карьере Бенавидеса, но несмотря на то, что он ранее не встречался с соперниками такого высокого уровня, Майк Тайсон уверен в его победе:

"Бенавидес побьет Плэнта. Он всех побьет. Я ставлю на него. И буду ставить до тех пор, пока его не побьют. И даже после этого я продолжу его поддерживать".

Кажется, что "Железный Майк" становится очень сентиментальным человеком. Очевидно, что Бенавидес напоминает ему самого в детсве:

"Его подход к делу, его отношение... Он ведь в детстве был мелким толстячком. Но хотел доказать всему миру, что чего-то стоит. Поверьте, что все величайшие боксеры в мире были именно такими — незащищенными и неуверенными в себе".

У Тайсона спросили, сможет ли Бенавидес одолеть Сауля Канело Альвареса, текущего чемпиона дивизиона. Ответ легендарного боксера звучал следующим образом:

"Я считаю, что он побьет любого, против кого выйдет в ринг. Так что мне даже нет нужды называть какие-то еще имена или что-то типа такого".

Недавно Майк Тайсон назвал лучшего действующего супертяжа в мире и самого сильного панчера в истории этой весовой категории. По мнению легендарного боксера, Усик проиграет Фьюри, и это не связано с их физическими характеристиками и антропометрией.

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