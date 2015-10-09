WBC объявил решение по российским боксёрам

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение сохранить ограничения в отношении российских и белорусских боксёров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс‑службу организации.
Решение было принято в ходе рабочих заседаний на конвенции WBC, прошедшей в Акапулько (Мексика).
WBC сохранил санкции
Таким образом, российские и белорусские боксеры по‑прежнему исключены из мирового рейтинга и не могут участвовать в соревнованиях под эгидой WBC.
"WBC сохраняет институциональные положения, согласно которым боксеры, представляющие Россию и Белоруссию, остаются вне мирового рейтинга и не участвуют в чемпионатах, санкционированных организацией", - говорится в WBC.
Позиции WBO и WBA
Отметим, что в 2024 году Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) сняли санкции с российских боксёров и вернули их в свои рейтинги.
Двумя годами ранее это сделала Всемирная боксерская ассоциация (WBA).
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