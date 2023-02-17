WBC "наказал" Данияра Елеусинова

Казахстанский полусредневес Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) оказался вне рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прежней версии казахстанец располагался на 20-м месте, тогда как сейчас он отсутствует в табели о рангах. Возможно, это объясняется низкой активностью боксера, который в последний раз выходил на ринг в конце 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что международная боксерская организация (IBO) забрала у Елеусинова титул чемпиона мира по своей версии в полусреднем весе, так как он долго не проводил защиту.

Недавно казахстанец проводил тренировки в США. Но конкретных новостей о его возвращении на ринг не было.

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