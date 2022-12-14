WBA приняла решение по российским и белорусским боксерам

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на своем сайте объявила о возвращении в рейтинг‑листы спортсменов из России и Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что боксеры из этих стран не являются военнослужащими или членами правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к ситуации в Украине или какому-либо конфликту.

Однако решено, что любой боксер, который выскажется по этому поводу или участию в конфликте, будет немедленно удален из рейтинга.

Подобное решение было принято во время конвенции WBA в Орландо (штат Флорида, США).

Об исключении россиян и белорусов из рейтингов WBA было объявлено в марте.

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