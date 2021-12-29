Взял титулы и забуксовал. Почему Садриддин Ахмедов так и не дебютировал в США

Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) должен был вернуться на ринг в декабре. При этом говорилось, что он сможет провести дебютный бой на просторах США. Однако уже сейчас можно сказать, что поединка не будет. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Боксер вел активную подготовку к важному событию. Он не дрался с января, когда он победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе. И ему было крайне необходимо выступить, чтобы улучшить показатели активности, закрепить некоторые позиции перед следующим годом. Только вот планы не сработали.

Ахмедов сам объявлял, что в декабре собирается драться. Затем источники подтвердили, что возможен дебют в США. Обсуждалось, что Садриддин появится на ринге ближе к середине заключительного месяца. Сейчас уже декабрь практически завершен.

И вряд ли мы увидим яркого боксера в деле - все переносится на 2022-й. Лучшим вариантом станет поединок в январе, так как не стоит затягивать простой. В этом случае пассивный период составит год. Особо сильно на его позициях это не скажется.

Главное, чтобы был подходящий оппонент. И да, будет круто, если он все-таки выступит именно в США, Ахмедов давно перерос пределы Канады. Пора расширять границы и возможности. Тем более, он обладает всем, чтобы ворваться в основное движение профессионального бокса.

Другой вопрос - почему Ахмедов так и не провел бой? Вариантов, конечно, много. Самый ненужный - это травма. Он и так из-за повреждения пропустил некоторый период. Поэтому не хотелось бы, чтобы ситуация вновь повторилась.

Скорее всего, из-за внешних условий пришлось отложить возвращение. Наверняка есть рабочий алгоритм, о котором его команда сообщит в ближайшее время. Пока же остается ждать. Не хотелось бы, чтобы сильный проспект забуксовал на важном этапе карьеры.

Все-таки Садриддин сделал многое для выхода на определенный уровень. Пора приумножить и улучшить свое положение. Простой только усугубит положение. Так что ждем Ахмедова на ринге в первые месяцы зимы. Год нужно начать мощно и уверенно.