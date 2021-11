Второй сын Кости Цзю дебютирует в профи

Никита Цзю, второй сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю (31-2, 25 КО), дебютирует в профессиональном боксе, передают Vesti.kz.

Подробности в твиттере рассказал журналист Бен Деймон.

Никита подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с самим Константином, а теперь работает с его старшим сыном Тимом Цзю.

NEW TSZYU 🥊 Tim Tszyu’s younger brother Nikita is turning professional. The 23 year old was an outstanding amateur before walking away from boxing to complete an architecture degree. Nikita plans to make his pro debut in February 2022 at super welterweight. pic.twitter.com/1wOC5gZ7CT