"Все еще остались вопросы". Головкина назвали угрозой для Альвареса

Казахстанец Геннадий Головкин остается угрозой для мексиканца Сауля Альвареса, считает экс-претендентка на статус абсолютного чемпиона мира Наташа Джонас. Она отметила, что "Канело" может столкнуться с проблемами также, если поднимется слишком высоко в весе.

"Канело" может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него.

Все еще остались вопросы о его первом поединке против Головкина, который завершился вничью. GGG все еще остается угрозой для Альвареса, если "Канело" решит вернуться в средний вес", - цитирует Джонас xsport.ua.

Напомним, Головкин и Альварес провели два боя в лимите среднего веса: первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.