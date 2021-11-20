Временный чемпион UFC назвал место Головкина среди лучших боксеров современности

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян из России рассказал, кого он считает лучшими боксерами современности, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне очень импонирует Усик и его бокс. Когда ты берешь на себя такие обязательства, обязанности перейти из одного веса, где ты чемпион, в более высокую категорию и там завоевать титул - это очень мощный момент.

Следующий "Канело", вот он недавно как раз боксировал. Он тоже красавец. Нравятся его подход и отношение к делу. И вроде по жизни он нормально себя ведет, четко у него все.

Головкина можно поставить в этот рейтинг четвертым или пятым. Еще Василия Ломаченко можно добавить, хороший боксер", - приводит слова Яна "Чемпионат".

Последний поединок Петр Ян провел на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поднимется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).