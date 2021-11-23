Впишет свое имя в историю. За какой титул призер ОИ Кункабаев будет драться в Алматы

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) в декабре проведет четвертый поединок в качестве профи. В Алматы он сразится за один из титулов "семейства" WBA, который является одним из самых молодых в иерархии. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Кункабаев решил взять паузу в любительской карьере. Он не поехал на чемпионат мира, сосредоточившись на подготовке к профи-поединку. Неизвестно, сколько еще по времени он будет находиться на каникулах. Однако свободного времени у него нет - казахстанец в скором времени будет биться.

Его выход на ринг состоится 11 декабря. В Алматы в качестве оппонента приедет британец Стивен Уорд (11-1, 4 КО). Кстати, он должен был посетить южную столицу еще в начале года. Камшыбек и Стивен могли встретиться в рамках вечера бокса в феврале.

Но поединок отменился практически перед самым его проведением. Организаторам пришлось Кункабаеву срочно искать другого оппонента. И вот, Стивен все-таки попробует оставить призера ОИ без пояса.

Они должны разыграть WBA Gold в первом тяжелом весе. Крайне молодой трофей, который появился в иерархии боксерской ассоциации буквально пару лет назад. За все время в этом весе состоялось всего два боя, на кону которых был данный пояс.

Так что Кункабаев может вписать свое имя в истории, став третьим по счету обладателем этого титула. Главное пройти Уорда, почувствовать уверенность после неудачи на Олимпиаде. И уже окончательно решить относительно дальнейшего развития карьеры.

Последний поединок на WBA Gold в первом тяжелом весе прошел в 2019-м году. Его разыграли россиянин Алексей Егоров и украинец Роман Головащенко. Сильнее в противостоянии оказался Егоров, победивший досрочно.

В общем, подождем декабря. Для Кункабаева подобный пояс станет отличным трамплином для следующих шагов.

Напомним, 11 декабря капитан сборной Казахстана примет участие в вечере бокса в Алматы, который организовывает MTK Kazakhstan.