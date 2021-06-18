Возвращение Оскара Де Ла Хойи на ринг: есть соперник и дата

Давно обсуждаемое возвращение 48-летнего легендарного мультичемпиона Оскара Де Ла Хойи (39-6, 30 КО) обрело четкие очертания: 11 сентября пенсионер по прозвищу "Золотой мальчик" выйдет на ринг, пишет vRINGe.com.

По сообщениям инсайдеров, боксер будет драться против 44-летней экс-звезды UFC Витора Белфорта (26-14, 18 КО в ММА).

Вероятнее всего, событие состоится в Лас-Вегасе (США).

Бой будет выставочным, рассчитанным на 10 раундов, с 12-унциевыми перчатками. Его покажут по платной системе на стриминге Triller Fight Club.

Обладатель чемпионских титулов в шести дивизионах, член Зала боксерской славы Де Ла Хойя ушел из бокса после избиения от пикового Мэнни Пакьяо в декабре 2008 года.

Что касается бразильского панчера, то Белфорт - бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Он не выступал после поражения нокаутом в первом раунде от Лиото Мачиде в мае 2018 года. Это было его седьмое досрочное поражение.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!