"Вопрос закрыт". "Канело" сделал заявление о реванше с Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес рассказал, в каком весе пройдет его реванш с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом, сообщает Fightnews.info.

По словам "Канело", он будет драться с Дмитрием в том же весе, в котором и потерпел поражение в прошлом их бою весной.

"Это будет тот же вес, вот и все. Вопрос закрыт", - сказал Альварес.

Также Альварес сообщил, что не сомневается в своей победе в реванше с Биволом.

"Конечно, я могу победить его. Это не вопрос веры, я просто знаю, что могу. Победа над Биволом - это мой приоритет сейчас", - добавил мексиканец.

Ранее отмечалось, что "Канело" перед второй встречей с Биволом может провести промежуточный бой.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса