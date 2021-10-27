Им владел сам Мейвезер. История титула, за который будет сражаться Елеусинов

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) обрел реальный шанс попасть в число элиты полусреднего веса. На вечере бокса в Нур-Султане он сразится за титул чемпиона мира по версии IBO. Трофей важный, которым не брезговали даже легендарные бойцы. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Да, данная организация не признается условными главными. Так повелось, что иерархию составляют WBC, IBF, WBA и WBO. IBO в свою очередь держится несколько поодаль от так называемых ведущих. Однако второстепенным их пояс назвать нельзя. Разве что только на фоне своих собратьев.

А вот истинно второстепенные титулы - это больше региональные, локальные звания.

Да, за трофеем IBO не так активно охотятся боксеры. Тем не менее он обладает своей силой, является трамплином и рычагом на рынке профессионального бокса. Как раз то, что сейчас нужно нашему Елеусинову. Он на пороге больших свершений. Дополнительный импульс ему не помешает.

В полусреднем весе титул IBO разыгрывается достаточно давно. Впервые он был на кону в 1993 году, когда на ринге сошлись Кенни Гулд и Деррик МакГир. Победителем тогда вышел Гулд, выиграв техническим нокаутом в десятом раунде.

Через год его завоевал знаменитый Роджер Мейвезер. Он даже успел его защитить. К слову, спустя некоторое время в числе чемпионов вновь оказался представитель Мейвезеров. На этот раз себя проявил знаменитый племянник Роджера - Флойд. Он оказался сильнее Заба Джуды.

Самым долгосрочным обладателем пояса был британец Джавейд Халик. Боксер восемь раз выходил на ринг, когда на кону стоял этот трофей. Больше такого длительного правления не было. И в основном чемпион менялся через два-три боя.

В последний раз его разыгрывали в прошлом году. Обладателем должен был стать либо американец Жерон Эннис, либо южноафриканец Крис ван Херден. Однако событие было признано "несостоявшимся". В первом раунде бойцы столкнулись головами, у Хердена открылось кровотечение, и доктор не разрешил продолжать битву.

В данный момент трофей является вакантным. И неожиданно, что IBO позволило Елеусинову попробовать его завоевать. Это хороший шанс укрепить свои позиции, обрести новые горизонты для развития карьеры. Это лучше, чем биться за региональные пояса.

Главное, чтобы не оказалось "мешка" в противоположном углу. Иначе этот факт обесценит успех Данияра. Ну и, конечно, в случае победы ждем в дальнейшем только топовые бои.

Добавим, что титульный бой станет главным событием вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане. В случае успеха Елеусинов может стать пятым чемпионом мира из Казахстана в профессиональном боксе. До этого им становились Геннадий Головкин (действующий - IBF, IBO), Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов и Василий Жиров.