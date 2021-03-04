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В Великобритании рассказали о настрое соперника казахстанца по бою за титул от WBO

Также было названо его преимущество в поединке.

В Великобритании рассказали о настрое соперника казахстанца по бою за титул от WBO
Фото: instagram.com/viktor.boxerkz
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Предстоящий бой с Виктором Коточиговым - важнейший в карьере Гэри Калли. Победитель улучшит свой рейтинг и сможет продолжить путь за чемпионским поясом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил журналист fightmag.com Франко Луччи.

"Калли идет без поражений. Он в прекрасной форме и настроен только на покорение новых вершин. Он был готов драться без титула, но получил прекрасный шанс по линии WBO. Став чемпионом Европы, он будет котироваться и получит лучшие предложения. Успех в бою с крепким казахстанцем станет его трамплином в элиту. Я думаю, что Калли фаворит, ведь он превосходит Коточигова по всем аспектам. Однако бой будет сложным испытанием для ирландской звезды", - отметил Луччи.

Напомним, 10-раундовый поединок запланирован на 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На его кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей впервые в карьере проиграл британцу Макси Хьюзу и потерял титул WBC International. Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа.

"Знаю Головкина и дрался в карде у Жакиянова". Соперник Коточигова - о бое за титул от WBO и главном отличии казахстанских боксеров

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Метки:
Профессиональный бокс Коточигов Виктор

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