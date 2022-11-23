В Великобритании оценили перспективы казахстанского супертяжа после досрочной победы в титульном бою

Британский обозреватель портала MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) над соперником из Германии Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО). Он также оценил шансы боксера из Казахстана на получение чемпионского боя.

В противостоянии с Мухамедом казахстанец добился досрочной победы в третьем раунде и защитил свой пояс WBC International. Благодаря этому Кособуцкий поднялся на восьмое место в рейтинге и получил бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым (15-0, 14 КО).

"Казахстанский супертяж выглядит очень перспективно. Последние несколько боев он досрочно разбирал соперников в первой половине поединков. Сейчас он заслуженно владеет второстепенным титулом WBC и поднимается в рейтинге. Учитывая его превосходную статистику и регулярные выходы на ринг - шансы получить чемпионский бой уже в следующем году высоки.

Организация уже поставила ему бой с Арсланбеком Махмудовым. Вероятнее всего, он будет отборочным к титульному. Если ему удастся пройти дальше, то можно всерьез рассчитывать на встречу с чемпионом", - отметил Смит.

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