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А вдруг Головкин "пришелец"? Тренер дал ответ и высказался о возрасте GGG

А вдруг Головкин "пришелец"? Тренер дал ответ и высказался о возрасте GGG
©boxingscene.com

Тренер Джонатан Бэнкс призывает не списывать со счетов его возрастного подопечного - казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) попытается отобрать звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО).
 
Соперники уже дважды пересекались в ринге. В 2017 году была зафиксирована спорная ничья, а ровно через 12 месяцев минимальную победу праздновал мексиканец.

"Возраст?.. Это зависит от того, о ком мы говорим. Говорят, что бокс - спорт для молодых. И вправду, мы не можем игнорировать тот факт, что Геннадию уже стукнуло 40. Но есть и другая сторона медали. Вы бы сказали 45-летнему Джорджу Форману в преддверии его боя с Майклом Мурером, что он слишком старый? Именно об этом я и говорю. Все зависит от того, о ком мы судачим.

Я согласен с тем, что "пришельцев" в этом спорте было не так и много. Но они были. Один из них Бернард Хопкинс, второй - Форман. Вы не считаете Головкина "пришельцем"? Пускай. Только ринг даст ответ на этот вопрос. Здесь все просто, ты или можешь выступать на топ-уровне в почтенном возрасте, или уже не можешь. Хопкинс просто же показал, что если следить за своим телом круглый год, если сделать это своей приоритетной целью, то вполне можно успешно боксировать и разменяв пятый десяток", - цитирует Бэнкса vRINGe.com.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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