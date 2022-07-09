В трилогию Головкина с "Канело" "вписался" топовый проспект

Американец Джесси Родригес (16-0, 11 КО) выступит во втором поединке вечера, где главным событием станет трилогия Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации ресурса vRINGe.com, имя оппонента подопечного Роберта Гарсии не сообщается. 22-летний Родригес, владеющим титулом чемпиона WBC во втором наилегчайшем весе, является одним из претендентов в номинации открытие года.

Американец завладел вакантным поясом, победив экс-чемпиона из Мексики Карлоса Куадраса, а в дебютной защите уверенно выиграл у экс-бойца из рейтинга Р4Р Срисакета Сор Рунгвисаи из Таиланда.

Добавим, что трилогия Головкина с "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее на титульное противостояние во втором среднем весе был дан еще один авторитетный прогноз.

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