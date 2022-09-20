В США заподозрили травму у Головкина в трилогии с "Канело"

Автор популярного портала boxingnews24.com Крейг Дэли предположил, что у Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) были проблемы со здоровьем в третьем поединке с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Эксперт обратил внимание на то, что Головкин в этом бою в основном использовал левую руку.

"На самом деле 40-летний Головкин использовал практически только левую руку, даже когда он начал выходить на ринг в восьмом раунде.

В чемпионских раундах Головкин, похоже, использовал только левую руку для силовых ударов. Время от времени Головкин выбрасывал правую, но это не было похоже на то, как он обычно дерется.

Головкин всегда был сильным ударником с правой руки, но против "Канело" он по какой-то причине не использовал это опасное оружие, что может говорить о том, что он был травмирован.

Без его основного оружия у Головкина не было шансов против бесспорного чемпиона в суперсреднем весе "Канело", потому что он не собирался бить его джебом или выбрасывать левые хуки", - указано в статье.

Напомним, что Головкин уступил "Канело" единогласным решением судей в третьем бою в Лас-Вегасе.

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