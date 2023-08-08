В команде Бивола сделали прогноз на бой Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик должен выиграть свой следующий бой. Об этом заявил Геннадий Машьянов - тренер россиянина Дмитрия Бивола.

Усик в следующем поединке встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Он состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"По всем раскладам Усик должен выиграть бой. В техническом плане Александр несоизмеримо выше. Все будет зависеть от степени его готовности: функциональной и психологической. Считаю, что Усик может победить досрочно. Слишком разный уровень в мастерстве и обученности. Надеяться на какой-то положительный момент со стороны Дюбуа? Не вижу вариантов. Усик дерется ради боя, чтобы не было громадного перерыва. Нужно выпустить пар. Не вижу большой интриги. По-моему, все ясно", - цитирует Машьянова Metaratings.

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